Столичным таксистам порекомендовали выучить английский к ЧМ-2018

Столичный департамент транспорта разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как пишет «Интерфакс» аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. Кроме того, водителям порекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке.

«Они должны уметь рассказать туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места», - сообщили в ведомстве.

Специально, чтобы облегчить водителям данную задачу, были разработаны специальные памятки, которые содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

«Мы хотим исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», - прокомментировал нововведение заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для получения аккредитации на работу на Чемпионате мира по футболу таксомоторные компании должны соблюдать ряд требований. В частности водители должны погасить неоплаченные штрафы, их автомобили должны быть не старше 4-х лет, кузов такси должен быть желтого цвета для Москвы и белого с желтой и серой полосами для Подмосковья. Такси необходимо будет оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, разместить в салоне информацию о водителе и тарифах.

Таксомоторным компаниям также рекомендовано принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).