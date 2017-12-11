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Столичным таксистам порекомендовали выучить английский к ЧМ-2018

15:07 11.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Столичный департамент транспорта разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как пишет «Интерфакс» аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата. Кроме того, водителям порекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке.

«Они должны уметь рассказать туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места», - сообщили в ведомстве.

Специально, чтобы облегчить водителям данную задачу, были разработаны специальные памятки, которые содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

«Мы хотим исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», - прокомментировал нововведение заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для получения аккредитации на работу на Чемпионате мира по футболу таксомоторные компании должны соблюдать ряд требований. В частности водители должны погасить неоплаченные штрафы, их автомобили должны быть не старше 4-х лет, кузов такси должен быть желтого цвета для Москвы и белого с желтой и серой полосами для Подмосковья. Такси необходимо будет оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, разместить в салоне информацию о водителе и тарифах.

Таксомоторным компаниям также рекомендовано принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).

Темы: Проблемы такси и таксомоторных перевозок, Транспорт, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 19:25
Гость: Мнение

Так прогибаться перед Западом только наши власти могут. В Пиндостане учили русский перед Олимпиадами?
11.12.2017, 18:41
Гость: Серый

Такая большая страна Россия должна учить английский??? Пусть учат русский и вообще запретить разворачивать американский флаг и говорить по английский на чемпионате.
11.12.2017, 18:17
Гость: blog2038

А зачем?
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