В России появится несколько десятков новых дорожных знаков

На всей территории России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который разрешает установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек.

Среди них - «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход» и «Глухие пешеходы», сообщают «Известия».

Знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет.

Знаки «Диагональный пешеходный переход» появятся на перекрестках, на которых разрешено переходить дорогу наискосок.

Также был утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса», а на светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, будут устанавливать знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

На улицах также появятся и так называемые месяцы - таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года.