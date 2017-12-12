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В России появится несколько десятков новых дорожных знаков

09:11 12.12.2017
Дорожные знаки © KM.RU, Илья Шабардин
Дорожные знаки © KM.RU, Илья Шабардин
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На всей территории России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который разрешает установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек.

Среди них - «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход» и «Глухие пешеходы», сообщают «Известия».

Знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет.

Знаки «Диагональный пешеходный переход» появятся на перекрестках, на которых разрешено переходить дорогу наискосок.

Также был утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса», а на светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, будут устанавливать знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

На улицах также появятся и так называемые месяцы - таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 13:07
Гость: водитель

"Вафельница",- это очередная глупость неграмотных чиновников. Польза только для них, т.к. есть возможность "пилить" казну на ненужную и коррупционную разметку перекрестков. Вопрос разгрузки больших перекрестков решается техническими средствами, т.е. светофорами.Для этого необходимо, на основании свободных наблюдений, определить их оптимальные пропускные режимы работы на проблемных перекрестках с последующим установлением паузы, запрещающей въезд на перекресток пересекаемого потока до его освобождения транспортом, следовавшим в разрешенном направлении. Т.е. удлиннить фазу желтого света светофора на период, необходимый для освобождения перекрестка от транспорта. Выезд на желтый свет светофора должен наказываться как выезд на запрещенный сигнал. Решение простое, но безденежное и более эффективное в борьбе с заторами транспорта.
12.12.2017, 12:34
Гость: Комментатор

Не все номера амр - ментовские.
12.12.2017, 11:59
Гость: глупое решение

Большое количество знаков отвлекает внимание,создает вероятность аварийных ситуаций.Много знаков водитель просто не успеет прочитать.Наоборот разнообразие знаков надо уменьшать.Их должно быть немного,но чтобы они были предельно ясны и понятны.
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