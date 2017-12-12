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ЭРА-ГЛОНАСС будет оповещать об отзывах автомобилей

13:40 12.12.2017
Автомобильная пробка © KM.RU
Автомобильная пробка © KM.RU
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В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) состоялось обсуждение новых механизмов информирования автовладельцев об отзывных кампаниях.

Практику добровольных отзывов продукции, механизм которых предусмотрен Федеральным законом «О техническим регулировании», Росстандарт активно внедряет в последние три года. Так, если в 2015 году было отозвано около 280 тыс. единиц, то в 2016 году уже около 1,1 млн. штук, а по итогам 2017 г. ожидается, что под отзывные кампании подпадут более 1,5 млн. автомобилей.

Вместе с тем, несмотря на широкое оповещение о начале кампаний в СМИ, у автопроизводителей возникают проблемы при доведении соответствующей информации до всех владельцев, подпадающих под отзывы транспортных средств. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников, сообщается на сайте Росстандарта.

Для решения этой задачи на совещании были обсуждены предложения по возможностям оповещения владельцев автомобилей с использованием системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). В ближайшее время операторы этих систем планируют дополнить их соответствующей функцией.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос возможности доведения соответствующей информации до граждан, которые по каким-либо причинам не представили свои автомобили на ремонтные работы в рамках отзывных кампаний, непосредственно Росстандартом с применением информации касательно конкретных транспортных средств, полученной по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Особое внимание было заострено на озвученном предложении по созданию электронного онлайн-сервиса, позволяющего оперативно получить автовладельцу по VIN-номеру его автомобиля информацию о том, подпадается ли его транспортное средство под отзывную кампанию. В настоящее время Росстандартом прорабатывается вопрос создания такой платформы, в том числе в формате мобильного приложения. Появление сервиса ожидается в 2018 году.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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12.12.2017, 14:13
Гость: Путник

А, если кого не туда отзовет?
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