Бывший дизайнер BMW придумал странный электромобиль

Многие работы Криса Бэнгла и раньше нередко вызывали непонимание и критику



Фото с сайта carnewschina.com

Китайская фирма Hengtian Auto представила компактный городской электромобиль Red Space, дизайн которого разработал бывший шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл.

Многие работы Криса Бэнгла и раньше нередко вызывали непонимание и критику, но электромобиль Hengtian Red Space – это самое странное, что он сделал за свою карьеру.

Длина машины составляет всего 2970 мм, то есть по габаритным размерам она чуть больше, чем Smart Fortwo. В салоне могут поместиться пять человек, причем Бэнгл утверждает, что машину можно использовать как переговорную. Передние кресла разворачиваются на 180 градусов и все пять человек сидят лицом друг к другу. Облегчить переговоры должен 17-дюймовый планшет с Wi-Fi роутером.

В основе машины лежит алюминиевая рама с интегрированным в неё блоком литий-ионных батарей, ёмкость которых не указана. Ничего не говорится и о мощности электромотора, известно лишь, что машина может разгоняться до 50 км/ч. Батареи могут заряжаться как от обычной розетки, на зарядном терминале, так и от солнечной панели, которая занимает всю площадь крыши.

Производство Hengtian Red Space начнется в ближайшее время в Китае. Причем электромобиль будет предлагаться не только на рынке Поднебесной, но и экспортироваться.

Компания Hengtian Auto является дочерней фирмой концерна Chinese Hi-Tech Group Corporation, который так же занимается химикатами, текстилем и владеет голландским производителем грузовиков GINAF.

Hengtian Auto помимо легковых автомобилей так же выпускает электробусы и грузовики, но «прославилась» она не ими, а тем, что, как и другие китайские фирмы, незаконно использует чужую интеллектуальную собственность. Так, в прошлом году китайцы выпустили нелицензионную копию Toyota Land Cruiser 200 – Hengtian Yueli SUV.