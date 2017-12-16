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Бывший дизайнер BMW придумал странный электромобиль

10:28 16.12.2017 , Александр Плеханов

Многие работы Криса Бэнгла и раньше нередко вызывали непонимание и критику


Фото с сайта carnewschina.com

Китайская фирма Hengtian Auto представила компактный городской электромобиль Red Space, дизайн которого разработал бывший шеф-дизайнер BMW Крис Бэнгл.

Многие работы Криса Бэнгла и раньше нередко вызывали непонимание и критику, но электромобиль Hengtian Red Space – это самое странное, что он сделал за свою карьеру.

Длина машины составляет всего 2970 мм, то есть по габаритным размерам она чуть больше, чем Smart Fortwo. В салоне могут поместиться пять человек, причем Бэнгл утверждает, что машину можно использовать как переговорную. Передние кресла разворачиваются на 180 градусов и все пять человек сидят лицом друг к другу. Облегчить переговоры должен 17-дюймовый планшет с Wi-Fi роутером.

В основе машины лежит алюминиевая рама с интегрированным в неё блоком литий-ионных батарей, ёмкость которых не указана. Ничего не говорится и о мощности электромотора, известно лишь, что машина может разгоняться до 50 км/ч. Батареи могут заряжаться как от обычной розетки, на зарядном терминале, так и от солнечной панели, которая занимает всю площадь крыши.

Производство Hengtian Red Space начнется в ближайшее время в Китае. Причем электромобиль будет предлагаться не только на рынке Поднебесной, но и экспортироваться.

Компания Hengtian Auto является дочерней фирмой концерна Chinese Hi-Tech Group Corporation, который так же занимается химикатами, текстилем и владеет голландским производителем грузовиков GINAF.

Hengtian Auto помимо легковых автомобилей так же выпускает электробусы и грузовики, но «прославилась» она не ими, а тем, что, как и другие китайские фирмы, незаконно использует чужую интеллектуальную собственность. Так, в прошлом году китайцы выпустили нелицензионную копию Toyota Land Cruiser 200 – Hengtian Yueli SUV.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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Комментарии читателей
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16.01.2018, 12:39
Гость: Денис

скорей всего ЭТО чудо=)) не пойдет в серию.Кстати перед машины смахивает немного на BMW i8
17.12.2017, 12:18
Гость: Николя

Нормальное авто!
Для скорости 50 нахрена его облизывать?
Максимальное использование внутреннего отъема...
Наверняка сделают без водителя, парковка в любую "дырку"...
17.12.2017, 07:22
Гость: IgS

если это будущее автомобилестроения то можно мне в прошлое, пожалуйста?
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