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В 2018 году новые автомобили вырастут в цене до 15%

14:17 20.12.2017
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© KM.RU
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Представители официальных дилеров прогнозируют рост цен на новые легковые автомобили по итогам 2018 года в среднем до 15%, следует из оценок компаний «Рольф», «АвтоСпецЦентр», «Авилон» и «Автомир», предоставленных агентству RNS.

ГК «Автомир» ожидает роста цен на новые автомобили в 2018 году в среднем до 10%.

«В 2017 по данным «Автостата» средняя цена проданного нового автомобиля практически не изменилась, в 2018 повышение прогнозируемо в среднем не выше 10%», - подсчитал финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич.

По его словам, в отсутствие ценовых шоков можно прогнозировать, что темп роста цен на новые автомобили сопоставим с инфляцией. В последнее время появилась информация о планах проиндексировать утилизационный сбор, в основном это повышение ударит по импортируемым в РФ моделям. Ожидаемо повышение цен на такие модели уже в начале года в пределах 3-5%.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 18:47
Гость: Вениамин

Зачем вам, доходы и пенсии? Главное что "Крым наш" и главный вор продолжает царствовать.
20.12.2017, 17:04
Гость: SL

Пусть главный кремлевский вор ответит, когда же начнут расти доходы простых граждан?
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