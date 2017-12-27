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Опубликован топ-5 российского экспорта легковых автомобилей

15:58 27.12.2017
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг наиболее экспортно-ориентированных марок российского автопрома. Также были определены и самые популярные направления экспорта легковых автомобилей из России.

Лидером среди брендов является Skoda, на долю которого приходится 42,4% от общего объема поставок. За 11 месяцев 2017 года чешский производитель отправил на экспорт более 15 тысяч автомобилей со своего завода в Нижнем Новгороде.

На втором месте находится отечественная LADA с долей 25,3%, а замыкает тройку лидеров Renault (9,2%).

Помимо них, в ТОП-5 экспортно-ориентированных марок российского автопрома также входят Hyundai (5,2%) и Volkswagen (4,9%).

Первая пятерка стран российского экспорта легковых автомобилей в 2017 году выглядит следующим образом: Чехия (42,3%), Украина (9,3%), Латвия (8,8%), ОАЭ (8,1%) и Венгрия (3,7%).

Напомним, что, согласно данным аналитического агентства, за 11 месяцев 2017 года российские автозаводы отправили на за пределы Таможенного Союза 36950 легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (27400 шт.). Данная статистика не учитывает поставки в страны Таможенного Союза (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия).

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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