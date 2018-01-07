Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД

В последний день 2017 года Владимир Путин подписал указ, который определял новую предельную штатную численность сотрудников МВД.

«Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — отмечается в указе.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД, сообщает «Газета.Ru».

Есть предположение, что увольнения связаны с появлением большого количества камер видеонаблюдения.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции. В пункте 2.2. документа говорится: «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».