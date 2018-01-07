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Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД

18:18 7.01.2018
Еще один инспектор ДПС не знает, что ему делать... © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В последний день 2017 года Владимир Путин подписал указ, который определял новую предельную штатную численность сотрудников МВД. 

«Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813», — отмечается в указе.

Из документа следует, что под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД, сообщает «Газета.Ru».

Есть предположение, что увольнения связаны с появлением большого количества камер видеонаблюдения.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции. В пункте 2.2. документа говорится: «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений».

Темы: Законотворческая деятельность в России, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.01.2018, 22:35
Гость: было бы неплохо

тыщщ сто уволить чиновников при гаранте и в кремле!подсчитали и сказали что чиновников стало больше чем в СССР в пять раз,но СССР это не Россия ,минус чиновники 15 респулик,а это экономики деньжищщь десять составов в валюте!
07.01.2018, 22:19
Гость: алекс

Лиха беда-начало,после выборов штат будущих пенсионеров то же урежут миллионов на двадцать,вот тогда экономика попрет в рост!
07.01.2018, 21:36
Гость: Федя1

У всех автовладельцев праздник! Но думаю это ненадолго,
поскольку кто-то же должен грабить автомобили на дорогах.
Создадут какую-нибудь службу "Росдорконтроль" и продолжат грабеж.
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