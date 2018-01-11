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Полиция Туркмении устроила охоту на цветные автомобили

19:25 11.01.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сотрудники дорожной полиции Туркмении ведут настоящую охоту на автомобили всех цветов, кроме белого.

Некоторое время назад в республике был введен запрет на эксплуатацию черных и темно-серых машин. Их владельцев заставляют перекрашивать автомобили. Однако сейчас полицейские начинают требовать того же от хозяев машин красного, синего, зеленого и прочих цветов, сообщает «Хроника Туркменистана».

Примечательно, что никаких письменных документов о запрете автомобилей темных цветов нет, поэтому полиция вольна на свое усмотрение решать, какие оттенки допустимы, а какие – нет.

Причины такой дискриминации точно не называются. По сведениям «Радио Свободная Европа», она объясняется симпатией президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова к белым машинам – он считает, что такие транспортные средства приносят удачу.

В результате гонений на цветные машины в автосервисах значительно подорожали услуги на перекраску машин.
 

Темы: Туркменистан, Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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