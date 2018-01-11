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Петербургский завод Nissan выпустил 300-тысячный автомобиль

11:57 11.01.2018
Фото с сайта nissan-europe.com
Фото с сайта nissan-europe.com
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Петербургский завод Nissan 10 января выпустил 300-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года.

Юбилейным стал Nissan X-Trail оливкового цвета в комплектации LETOP, оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 171 л.с., вариатором X-Tronic и интеллектуальным полным приводом All-Mode 4x4i, сообщает пресс-служба Nissan в России.

Напомним, Nissan X-Trail производится на заводе с ноября 2009 года, новое поколение было запущено в декабре 2014 года. С тех пор в России было продано 123910 автомобилей предыдущего поколения, и 58444 кроссоверов нового поколения. X-Trail стабильно входит в число 25 наиболее продаваемых моделей на российском рынке.

«Мы очень рады, что производство автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Совсем недавно, в октябре 2017 года мы начали работать в две смены и вот уже перешли рубеж 300-тысячного произведенного автомобиля», – генеральный директор завода Игорь Бойцов.

В настоящее время петербургский завод Nissan производит модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. автомобилей в год, инвестиции в проект – 297 млн евро.

Темы: Автоновости, Nissan
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