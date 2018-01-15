ТОП-10 российского рынка новых иномарок в 2017 году

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам 2017 года.

Лидером рейтинга на этот раз стал KIA Rio, который так же впервые в истории получил звание и самого продаваемого автомобиля в нашей стране. В минувшем году показатель корейского бестселлера составил 96,7 тыс. единиц, что на 10,3% больше, чем в 2016 году.

В свою очередь, прежний лидер – Hyundai Solaris – опустился на второе место. За год его результат достиг 68,6 тыс. автомобилей (-24%).

Третью позицию занял кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли в 2,5 раза (до 55,3 тыс. шт.). На четвертой строчке рейтинга располагается седан Volkswagen Polo (48,6 тыс. шт.; +2%). Замыкает пятерку лидеров кроссовер Renault Duster (43,8 тыс. шт.; -0,4%).

В ТОП-10 российского рынка новых иномарок в прошлом году также попали: Toyota RAV4 (32,9 тыс. шт.; +7,6%), Chevrolet Niva (31,2 тыс. шт.; +4,6%), Renault Kaptur (31 тыс. шт.; рост в 2,2 раза), Renault Logan (30,6 тыс. шт.; +3,6%), Renault Sandero (30,2 тыс. шт.; +5,8%).

Отметим также, что по итогам 2017 года продажи новых иномарок (с учетом LCV) в нашей стране в общей сложности составили 1,18 млн единиц (+12,2%), что соответствует доле в 74,2%.