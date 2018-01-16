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Депутаты предложили повысить штраф за езду без полиса ОСАГО

18:00 16.01.2018
Фото с сайта ufa-osago.ru
Фото с сайта ufa-osago.ru
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В Госдуме считают, что необходимо строже наказывать водителей, которые пренебрегают покупкой полиса ОСАГО.

Член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что размер штрафа за отсутствие полиса следует увеличить до пяти тысяч рублей, передает RT.

По словам парламентария, водители не хотят приобретать полисы по той причине, что их цена гораздо выше суммы штрафа. В частности, по данным Минфина за первую половину прошлого года, полисы ОСАГО в среднем стоили 5,8 тысячи рублей. В настоящее время размер штрафа за отсутствие полиса составляет всего 800 рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», - отметил Вострецов в пояснительной записке к своему законопроекту.

В Российском союзе автостраховщиков идею депутата поддержали. По словам главы организации Игоря Юргенса, в РФ порядка одного миллиона зарегистрированных автомобилей используются без страховок.

Ранее сообщалось, что союз утвердил документ, в котором содержатся предложения по переходу на свободное тарифообразование по ОСАГО.
 

Темы: Россия, Автоновости, Вопросы автострахования и ОСАГО, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Российский союз автостраховщиков
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2018, 20:48
Гость: А чё?

Поиздержались после зимних Куршавелей?
16.01.2018, 20:41
Гость: Это

не штрафы низкие, это зарплаты у депутатов слишком высокие. Может лучше их урезать?
16.01.2018, 20:00
Гость: однозначно

Не уж-то в стране нет более важных проблем??
Все комментарии (8)
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