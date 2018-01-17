Россия поднялась на 12 место на глобальном авторынке

Согласно статистике по ведущим мировым авторынкам в 2017 году России удалось подняться на одну позицию и занять 12 место на глобальном авторынке.

Нашей стране, за счет 12-процентного роста реализации до 1,6 млн новых автомобилей, удалось обойти Мексику, где продажи автомобилей снизились на 4,6% до 1,53 млн штук.

Возглавляет рейтинг мировых авторынков Китай. Официальные данные по авторынку Китая пока не обнародованы, но предварительные говорят о бесспорном лидерстве – за прошедший год на дорогах Поднебесной появилось более 24 млн новых автомобилей, что на 2,7% больше, чем в 2016 году.

На втором месте США. Несмотря на падение на 1,9%, абсолютный результат в 17,5 млн легковых и легких коммерческих автомобилей делает отрыв от рынков остальных стран многократным, сообщает «Автостат».

Третье место на глобальном рынке сохранила Германия, где авторынок вырос на 2,7% и составил 3,44 млн единиц. Четвертое место заняла Индия – 3,2 млн новых автомобилей при росте в 8,7%, а пятую позицию сохранила Япония (2,94 млн шт., +5,1%).

В ТОП-10 глобальных авторынков по итогам 2017 года также вошли Великобритания (2,54 млн шт.), Бразилия (2,17 млн шт.), Франция (2,11 млн шт.), Канада (2,04 млн шт.) и Италия (1,97 млн шт.). Впереди России находится также Южная Корея, которая с объемом внутреннего рынка в 1,8 млн автомобилей занимает 11 место в мире.