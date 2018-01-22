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Cобранные с водителей штрафы предложили тратить лишь на строительcтво дорог

11:11 22.01.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, который обяжет регионы тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство. 22 января комиссия правительства решит, надо ли вносить документ в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, собранные штрафы будут поступать не в бюджеты регионов (откуда их можно тратить на любые цели), а только в дорожные фонды. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года.

При этом, как выяснили «Известия», в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.

«Сейчас эти деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого. Если же они будут идти в дорожный фонд, то это уменьшит — хотя и не сведет к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», — считает лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

В январе 2018 года глава Минтранса Максим Соколов объявил, что «миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся». Так он охарактеризовал тот факт, что 80% федеральных трасс теперь отвечают нормативным требованиям.

При этом данные Росстата показывают, что на конец 2016 года менее половины (41,5%) дорог общего пользования (а не только федеральных трасс) отвечали нормативам.

Темы: Авто, Автоновости, Транспорт
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 13:09
Гость: Вывод прост,

больше штрафов - больше дорог!
Как говорится - пусть меня штрафуют.
22.01.2018, 12:25
Гость: Николай

"Cобранные с водителей штрафы предложили тратить лишь на строительcтво дорог", которое выполняется силами карманных компаний - подрядчиков. Депутилы в душе "за" единогласно.
22.01.2018, 12:20
Гость: Трезвый

По уму давно пора отменить транспортный налог так как он повторяется на акцизах на ГСМ,то есть повторно облагается .Кроме того транспортный налог платят все-те кто ездит во все времена года и те кто несколько раз за лето едет на дачу.Чем больше ездишь,то тем больше тратишь бензин и больше налог.справедливо!
Кроме того штрафы ГИБДД и прочие поборы с водителей должны идти только на ремонт и строительство дорог и тогда инспекторам не придется лезть из кожи чтобы кого нибудь поймать за пустяковое нарушение ПДД и пополнять карманы чиновников иногда направляющие эти деньги на корпоративы и банкеты и прочую ерунду.Предложение "ведерок" верное,но кот Васька слушает да ест.
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