Юрист оспорит в суде право ГИБДД останавливать машины вне постов

Регламент ГИБДД, позволяющий сотрудникам службы проводить осмотр автомобилей вне стационарных постов (приказ № 664), пытаются оспорить в Верховном суде, следует из расписания Верховного суда.

Соответствующую жалобу подал юрист из Перми Константин Рудаков. По его мнению, регламент нарушает конституционный принцип о недопустимости произвольного ограничения гражданских прав и свобод.

Приказ МВД № 664 отменял регламент, который действовал восемь лет и разрешал остановку транспортных средств для проверки документов только на стационарных постах. Отмена этого правила, по мнению Рудакова, «может привести к росту коррупционной составляющей в действиях должностных лиц и к злоупотреблениям со стороны инспекторов», сообщают «Ведомости». А саму возможность остановки он расценивает как нарушение прав на участие в дорожном движении без установления необоснованных ограничений.

В МВД при этом основания для отмены этого пункта регламента не видят. Причиной для отмены прошлого порядка стал отказ от большого количества стационарных постов в пользу систем видеонаблюдения и мобильных постов, что позволило сократить затраты.

Административная коллегия Верховного суда 12 февраля рассмотрит иск Рудакова.