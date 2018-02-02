Только 16 процентов штрафов ГИБДД были заплачены в Москве добровольно‍

В 2017 году судебные приставы взыскали с московских водителей штрафы ГИБДД на сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает "Москва 24".

В ведомстве отметили, что добровольно в ходе исполнительного производства приставам уплатили лишь 395 млн рублей из взысканных ими 2,45 млрд — а это 2,6 млн штрафов.

Как сообщает RT, в 2017 году было зафиксировано рекордное число постановлений ГИБДД о взыскании штрафов, направленных приставами. За год на исполнении ФССП находилось 5,3 млн штрафов на сумму 5,5 млрд рублей.

Для сравнения, в 2014–2015 годах приставам поступало для взыскания по 1,8 миллиона постановлений ГИБДД в год на сумму 1,9 миллиарда рублей, в 2016 году – уже 4,5 миллиона постановлений о взыскании с водителей 5,4 миллиарда рублей.

За последние два года в столице создали восемь специализированных отделов судебных приставов по взысканию штрафов.