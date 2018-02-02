]]> ]]>
Главная Авто Новости

Только 16 процентов штрафов ГИБДД были заплачены в Москве добровольно‍

15:25 2.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В 2017 году судебные приставы взыскали с московских водителей штрафы ГИБДД на сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), передает "Москва 24".

В ведомстве отметили, что добровольно в ходе исполнительного производства приставам уплатили лишь 395 млн рублей из взысканных ими 2,45 млрд — а это 2,6 млн штрафов.

Как сообщает RT, в 2017 году было зафиксировано рекордное число постановлений ГИБДД о взыскании штрафов, направленных приставами. За год на исполнении ФССП находилось 5,3 млн штрафов на сумму 5,5 млрд рублей. 

Для сравнения, в 2014–2015 годах приставам поступало для взыскания по 1,8 миллиона постановлений ГИБДД в год на сумму 1,9 миллиарда рублей, в 2016 году – уже 4,5 миллиона постановлений о взыскании с водителей 5,4 миллиарда рублей.

За последние два года в столице создали восемь специализированных отделов судебных приставов по взысканию штрафов.

Темы: Авто, Автоновости, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2018, 16:44
Гость: Собственный опыт

Должен был заплатить штраф ПО МНЕНИЮ ГБДД за ситуацию, когда объезжал место аварии. Вопрос спорный, но, исходя из позиции гаишников, обсуждению не подлежит. Не платил..... В итоге при штрафа 2500 рублей судебные приставы списали с меня 30 тыс.руб. со всех счетов(в том числе иск он вариацией с валютного) в 2 банках. Причем в 1 банке все счета заблокировали, когда уже платеж с другого банка поступмл в ФССП. Пристав - хамка, разговаривать не хочет, выполнять свои обязанности по возврату денег также не хочет. Несите мол, выписки из банков. Нужно писать жалобу, обращаться в прокуратуру и суд. Но никакого толка от этого не будет. Беспредел! Вот ведь живём в какое время.......
02.02.2018, 16:41
Гость: именно 16 %

и есть справедливые штрафы в Москве,а остальные подготовленные и подогнанные,вынужденные и рассчитанные,если в городе встать негде,остановиться запрещено и всё всё платное!это не город это место сбора бабла.
02.02.2018, 15:58
Гость: Ося

Прав был мой первый мастер на заводе, который внушал Осе: Запомни! Все люди разные, а ЖЛОБЫ одинаковые....
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.