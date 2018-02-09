Запрет на отстранение нетрезвых судей от вождения - чрезмерная гарантия

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает запрет на отстранение нетрезвых судей от управления автомобилем чрезмерной гарантией для них.

Такое мнение депутат выразил Агентству городских новостей «Москва».

«Я считаю, что это чрезмерная гарантия для судей. Ездить они должны в трезвом виде, потому что речь идет о жизни других людей», - подчеркнул М.Емельянов.

Ранее СМИ сообщили, что МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие инспекторам отстранять судей в состоянии алкогольного опьянения от управления автомобилем.