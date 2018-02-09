]]> ]]>
Главная Авто Новости

Запрет на отстранение нетрезвых судей от вождения - чрезмерная гарантия

09:33 9.02.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает запрет на отстранение нетрезвых судей от управления автомобилем чрезмерной гарантией для них.

Такое мнение депутат выразил Агентству городских новостей «Москва».

«Я считаю, что это чрезмерная гарантия для судей. Ездить они должны в трезвом виде, потому что речь идет о жизни других людей», - подчеркнул М.Емельянов.

Ранее СМИ сообщили, что МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие инспекторам отстранять судей в состоянии алкогольного опьянения от управления автомобилем.

Темы: Правила дорожного движения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2018, 16:29
Гость: демагог

Вы что-то попутали. В России судьи обычные назначаемые чиновники, ведущие мелкую правоохранительную деятельность в народе и крупную по защите бандитской власти.
09.02.2018, 14:22
Гость: вотяк

пьяных судей надо отправлять в отставку.
09.02.2018, 14:07
Гость: Неприкасаемость

судьям даёт народ, и народ кровно заинтересован в том , чтобы эти люди были независимы от пьяных, оборзевших в конец гаишников и другого контингента "неприкасаемых", типа бурдюков с деньгами и депутатов, который ни какого ни морального, ни жизненно необходимого права на свою "неприкасаемость" не имеют. В любом государстве и при любой системе только напрочь купленный мафией полицейский может позволить себе остановить или задержать судью...это возможно только в воровской России, и пока у нас такое творится не видать нам ни защиты от полицейско - чиновничьего произвола, ни правового государства.
Все комментарии (47)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.