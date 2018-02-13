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КамАЗ готовится к серийному выпуску новых двигателей

17:07 13.02.2018
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
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На заводе двигателей КамАЗа завершается монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов Р6 в рамках масштабного проекта по освоению производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей.

Этими моторами будут оснащаться автомобили КамАЗ перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.

На новой линии уже завершены строительные работы: собраны все конструкции, смонтирована система вентиляции, рассказали в пресс-службе КамАЗа. На очереди следующий этап – пуско-наладочные работы: тестирование линии подвесного толкающего конвейера, систем подвода воздуха и воды, запуск электродвигателей, что продлится до конца марта.

Кроме того, началась подготовка к серийному выпуску силовых агрегатов. В головной компьютер закладывается информация о моделях, которые здесь будут собираться. Сообщается, что система сама настраивается на работу под каждый двигатель и коробку перемены передач – в этом заключается важная особенность новой линии.

Головной компьютер линии распределяет команды на все станции операции, где каждый оператор на своем рабочем пульте видит, что и в какой последовательности ему нужно сделать. Всего на новой линии будет создано 71 рабочее место. Основной персонал уже прошел обучение.

На новую линию можно поочередно загрузить 21 силовой агрегат. Темп сборки предположительно будет составлять 2 минуты 40 секунд. Исходя из годового плана производства 44 тыс. автомобилей, ежемесячно планируется выпускать 4 тыс. двигателей разных модификаций. Этими моторами будут оснащаться автомобили КамАЗ перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, КамАЗ
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