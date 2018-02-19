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Компания Renault рассказала о новом кроссовере для России

11:43 19.02.2018
Renault Captur Concept © KM.RU, Кирилл Савченко
Renault Captur Concept © KM.RU, Кирилл Савченко
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Компания Renault Россия объявила о запуске новой глобальной модели - кроссовера C-сегмента – в России. Производство новой модели будет организовано на Московском заводе Renault.

Новый кроссовер C-сегмента дополнит линейку SUV Renault Россия, а мировая премьера новинки состоится на Московском международном автосалоне 2018, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового кроссовера, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации: установлено 24 новых робота, ожидается появление еще 22; на заводе используется 110 беспилотных транспортных средств для промышленного производства, еще 12 было изготовлено для использования на других промышленных площадках). 

В 2017 году объем производства на заводе увеличился на 34%.

Темы: Автоновости, Renault
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