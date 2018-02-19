Компания Renault рассказала о новом кроссовере для России

Компания Renault Россия объявила о запуске новой глобальной модели - кроссовера C-сегмента – в России. Производство новой модели будет организовано на Московском заводе Renault.

Новый кроссовер C-сегмента дополнит линейку SUV Renault Россия, а мировая премьера новинки состоится на Московском международном автосалоне 2018, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового кроссовера, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации: установлено 24 новых робота, ожидается появление еще 22; на заводе используется 110 беспилотных транспортных средств для промышленного производства, еще 12 было изготовлено для использования на других промышленных площадках).

В 2017 году объем производства на заводе увеличился на 34%.