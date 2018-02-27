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«Группа ГАЗ» представила новый электробус

15:16 27.02.2018
Фото с сайта gazgroup.ru
Фото с сайта gazgroup.ru
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«Группа ГАЗ» представила новый электробус, презентация которого состоялась на Ликинском автобусном заводе в рамках торжественной церемонии подписания соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области о сотрудничестве с целью развитии промышленного потенциала региона.

В электробусе установлены литий-титанатные батареи, которые обеспечивают ультрабыструю зарядку за 10-18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности, сообщает пресс-служба компании.

Для комфорта и безопасности пассажиров электробус оснащен двузонным климат-контролем, мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (в том числе – техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.), а также системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения.

Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Электробус разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе модели низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.

Темы: Производство и эксплуатация автобусов и троллейбусов , Ликинский автобусный завод
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 18:25
Гость: Мастер

Отличный вариант решения экологических проблем больших городов. Наступает время зеленого транспорта.
27.02.2018, 16:18
Гость: коренной москвич

Троллейбусные контактные линии мешают бизнесу Собянина перекапывать Москву, поэтому он и заказывает этот дорогой ничем не оправданный аппарат. Денег то у Собянина куры не клюют.
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