«Группа ГАЗ» представила новый электробус, презентация которого состоялась на Ликинском автобусном заводе в рамках торжественной церемонии подписания соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области о сотрудничестве с целью развитии промышленного потенциала региона.

В электробусе установлены литий-титанатные батареи, которые обеспечивают ультрабыструю зарядку за 10-18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности, сообщает пресс-служба компании.

Для комфорта и безопасности пассажиров электробус оснащен двузонным климат-контролем, мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (в том числе – техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.), а также системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения.

Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Электробус разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе модели низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.