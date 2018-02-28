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Hyundai представил первый электрический кроссовер

15:22 28.02.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Компания Hyundai представила электрическую версию компактного кроссовера Hyundai Kona. Публичная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве 6 марта нынешнего года. Продажи автомобиля запланированы на лето 2018 года.

Базовая версия оснащается электромотором мощностью 133 лошадиные силы. Запас хода у кроссовера составляет 300 километров, а максимальная скорость составляет 167 км в час. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Также Kona можно приобрести с 201-сильным электродвигателем. Запас хода у такой модификации вырастает до 470 километров. Зарядить батареи электрокара на 80% можно за 54 минуты, сообщает AutoNews.ru.

Дизайн модели практически полностью повторяет стандартную модификацию машины. Электрокар получит лишь другую решетку радиатора и новые бамперы. Кроме этого, что логично, автомобиль лишился выхлопной системы. В салоне кроссовера устанавливается приборная панель и 7,0-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В планах Hyundai разработка роскошного электрокара, который станет частью премиальной линейки Genesis. Ожидается, что премьера этой машины состоится не раньше 2021 года.

Темы: Автоновости, Hyundai
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