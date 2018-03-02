«КамАЗ» запустил в серийное производство новый тягач

На автомобильном заводе «КамАЗ» собран седельный тягач с индексом 65209 – очередная модель нового семейства автомобилей.

Трёхосный седельный тягач КамАЗ-65209 был впервые представлен в сентябре прошлого года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колёсную формулу 6х2 и заднюю подъёмную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа, сообщается на сайте компании.

Особых затруднений сборка модели не вызвала: в ней заложены те же конструкторские решения, что и в других автомобилях нового модельного ряда, к производству которых лидер российского грузового машиностроения приступил в 2013-2014 годах.

Кабина у новинки такая же, как и у флагмана – автомобиля КамАЗ-5490 – высокая двуспальная, шасси длиннобазовое, как у КамАЗ-65206. А подъёмная ось, которая также нужна для равномерного распределения нагрузки по среднему мосту, впервые использовалась на модели 65208.

Схема сборки автомобиля почти полностью соответствует сборке предшественника КамАЗа-65206, с единственным отличием – установка подъёмной оси происходит на отдельной площадке.