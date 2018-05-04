В 2018 году Volkswagen выведет на рынок 70 новых моделей

Концерн Volkswagen намерен в 2018 году вывести на рынок десятки новых моделей автомобилей.

Об этом сообщает "Финмаркет" со ссылкой на заявления председателя правления автогиганта Херберта Диса.

Дис отметил, что переход на новую процедуру лабораторной проверки экологических параметров автомобилей (WLTP), введенную в Евросоюзе с 1 сентября 2017 года для подтверждения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и углекислого газа, может привести к перебоям с поставками автомобилей на рынок.

Определенную роль также может сыграть и оперативность работы разрешительных органов. Окончательный переход на новую систему экологического тестирования, намеченный на 1 сентября 2018 года, потребует "огромных усилий", заявил Дис.

При этом критики предупреждают, что и WLTP-тест не защищен от возможных манипуляций.