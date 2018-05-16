Названы десять самых продаваемых универсалов в России

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 1 квартале 2018 года в нашей стране было реализовано 26,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период годичной давности.

Отмечается, что учитывались только классические универсалы, а не кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова.

Самым продаваемым универсалом в России является Lada Largus, продажи которого за отчетный период составили 9249 единиц. Следующие две позиции в рейтинге также занимает продукция АвтоВАЗа. Так, на втором месте располагается Lada Vesta SW – с учетом версии SW Cross эту модель приобрел 8401 россиянин. Замыкает же тройку лидеров универсал Lada Kalina (3559 шт.).

Наиболее популярной иномаркой в этом сегменте оказывается универсал KIA Ceed, который по итогам января – марта нынешнего года разошелся тиражом в 2746 экземпляров. На пятой строчке рейтинга – Ford Focus (1151 шт.).

Кроме них, в Топ-10 самых продаваемых универсалов в России входят: Renault Dokker (392 шт.), Subaru Outback (306 шт.), Skoda Octavia (126 шт.), Citroen Berlingo (104 шт.) и Volkswagen Passat (104 шт.).

Как отмечают эксперты, в 1 квартале 2018 года на долю универсалов пришлось 7,2% российского рынка новых легковых автомобилей (год назад данный показатель составлял всего 4%).