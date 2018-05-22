Госдума отклонила законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет

18:04

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект о разрешении гражданам с 16 лет получать водительские права и управлять автомобилем под контролем опытного водителя.

Законопроектом предлагается ввести юношеские национальные водительские удостоверения. Инициатива внесена на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от КПРФ Олегом Смолиным.

«Согласно законопроекту, помимо обучения в автошколе юные водители смогут получить опыт вождения автотранспортного средства в реальных дорожных условиях», - отмечает автор законопроекта.

Одновременно документом предлагается ввести штраф за управление автомобилем лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей - от 2,5 до 5 тыс. руб.

«Законопроект разработан с учетом положительного опыта выдачи юношеских водительских удостоверений, который ранее имел место в СССР», - говорится в пояснительной записке.

По мнению автора, принятие законопроекта повысило бы безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет.