Врезался и уехал: МВД проверяет главу ГИБДД Протвино

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МВД продолжает проверку по факту нашумевшего ДТП Mercedes с «красивым» номером 999 в подмосковном Протвино. ВИДЕО

По сообщениям СМИ, за рулем иномарки находился глава местной ГИБДД Роман Попович. Поспешно скрывшегося с места аварии водителя нашли в больнице, обратившегося туда с признаками инсульта.

Стоп-кадр из видео

Скандальный инцидент произошел в воскресенье 27 мая на 17-м километре автодороги Серпухов – Данки – Прилуки. Примерно в 17.00 на большой скорости внедорожник Mercedes не вписался в поворот, выскочил на встречную полосу и задел едущий навстречу Hyundai. От удара корейскую легковушку развернуло на 180 градусов и выбросило на обочину.

Водитель элитной иномарки не остановился и поехал дальше. Пострадавшие в аварии 24-летний мужчина и его спутница вызвали на место ДТП инспекторов и показали им кадры со своего видеорегистратора.

По данным Mash, инспекторы обнаружили, что Mercedes принадлежит 42-летнему главе ГИБДД подмосковного Протвино майору Роману Поповичу. Через несколько часов полицейские нашли его в больнице, куда он обратился с признаками инсульта. Там у майора взяли кровь на анализ — предположительно полицейский мог быть пьян. После ряда публикаций в СМИ на ситуацию были вынуждены отреагировать и в подмосковном главке МВД.

В ГУ МВД России по Московской области «Газете.Ru» не подтвердили личность водителя дорогой иномарки, однако сообщили, что в настоящее время проводится проверка в результате которой будет установлены обстоятельства ДТП, а также личность водителя.

«В настоящее время по факту ДТП назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего, установлен водитель, управлявший Mercedes в момент столкновения транспортных средств. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. — В случае установления факта совершения ДТП сотрудником полиции он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Для выяснения деталей ДТП «Газета.Ru» решила обратиться в ОГИБДД Протвино, однако там заявили, что никакой информацией по факту ДТП они не владеют.

Но при этом в отделе изданию подтвердили, что Попович находится в больнице, однако с какого числа и по каким причинам сообщить отказались.

Стоит отметить, что в 2016-м году в интервью местному информагентству новоиспеченный тогда глава ГИБДД рассказывал о статистике, когда люди чаще всего попадаются за рулем нетрезвыми: это пятница, суббота и воскресенье.

«Газета.Ru» связалась с редакцией издания, в которой сказали, что с момента интервью с Поповичем не встречались.

В должности начальника ОГИБДД Протвино Попович был утвержден 1 июля 2016 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника протвинского ГИБДД и полгода до официального назначения выполнял обязанности руководителя. До работы в Протвино Попович 18 лет трудился в ГИБДД города Серпухова.

Несколько лет назад «Газета.Ru» уже рассказывала о громком скандале в Подмосковье, в эпицентре которого оказался глава ГИБДД Каширского района Алексей Бугаев. Тогда подмосковная полиция разбиралась в аварии с Volkswagen Multivan и Opel, которая произошла 20 июля 2013 года в 02.50 в подмосковном Ступино. По факту аварии следственный отдел полиции по Ступинскому району 25 июля возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным источников «Газеты.Ru», помимо Бугаева в машине находились другие высокопоставленные силовики, причем все они могли быть пьяны, а виновником аварии признали девушку, которая по версии следствия и была за рулем. Тогда активист ФАР (Федерация автовладельцев России) Андрей Орел заявлял, что если в конечном итоге свидетели случившегося не объявятся, то ФАР будет обращаться с соответствующими заявлениями в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

В свою очередь в ГУ МВД России по Московской области заверяли, что если в аварии будет установлена вина полицейского, его обещают привлечь к ответственности, а руководителей — наказать.

Автор: Дарья Малютина