Глава комитета по финансовому рынку предложил изменить налог на транспорт

09:29

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил за изменение налога на транспорт в России.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Я бы не трогал акцизы, а изменил налог на транспорт. Во-первых, налог на транспорт плохо администрируется, а во-вторых он несправедлив, потому что платят не только те, кто ездят на машинах каждый день, в том числе влияя на дорожное полотно, а те, кто только сезонно пользуются этой машиной», - сказал А.Аксаков.

Депутат также напомнил, что члены комитета запросили информацию в Федеральной антимонопольной службе и министерстве энергетики по поводу повышения цен на бензин и дизельное топливо.

«Федеральная антимонопольная служба должна смотреть за ситуацией (на топливном рынке - прим. Агентства «Москва»). По сговору, по причинам повышения цен. Цены на мировых рынках растут. Доходы очевидно больше, чем рассчитывали.

При этом повышать цены на внутреннем рынке, имея сверхдоходы, это вызывает вопросы. Мы запросили информацию в ФАС и в Минэнерго о причинах этого явления и о том, что собирается делать антимонопольная служба по наведению порядка на этом рынке», - сказал А.Аксаков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что до 1 июля 2018 г. акцизы на дизельное топливо будут снижены на 2 тыс. руб. на тонну от действующих, а на бензин - на 3 тыс. руб. По оценкам в правительстве, это должно стабилизировать ситуацию на топливном рынке.