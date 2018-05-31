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Правительство решило ускорить снижение акцизов на бензин

19:16 31.05.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Снижение акцизов на бензин будет проведено с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководителями нефтяных компаний.

Акцизы на тонну топлива будут снижены на 3000 рублей для бензина и на 2000 для дизельного топлива.

По словам собеседника агентства, правительство также рассматривает возможность с 1 июля провести еще одно снижение акцизов — на 700 рублей за тонну бензина или дизельного топлива.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил, что обсуждается дальнейшее снижение фискальной нагрузки на отрасль «в целях стабилизации ситуации на топливном рынке».

Правительство заявило о снижении акцизов на фоне резкого роста цен на топливо в России, продолжающегося несколько недель. Так, в Москве средняя стоимость бензина в предпоследнюю неделю мая выросла почти на один рубль за литр.

При этом вице-премьер Дмитрий Козак предупредил, что пересмотр ставки акциза не приведет к снижению цен на бензин, а лишь поможет стабилизировать их рост.

Вечером 30 мая Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. По данным «Ведомостей», на совещании компании пообещали не повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо, Рынок энергоносителей в мире
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