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Названы самые дорогие автомобильные бренды в мире

12:17 4.06.2018
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Крупнейшее рекламное агентство WPP составило рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире.

Среди торговых марок, представленных в исследовании, автомобильных брендов оказалось только пять. Самый дорогой из всех – Toyota, который занял в общем рейтинге 36 место. Его стоимость оценивается в 29,987 млрд долларов. По сравнению с результатами 2017 годом стоимость японского бренда выросла на 5%, пишет портал AutoNews.ru. 

На втором месте среди автомобильных брендов – Mercedes-Benz (46-е место в общем рейтинге). Эксперты оценили стоимость этой марки в 25,684 млрд долларов – на 9% больше чем годом ранее.

Замыкает первую тройку самых дорогих автомобильных брендов BMW c показателем 25,624 млрд долларов (+4%).

Четвертый – Ford, стоимость которого оценивается в 12,742 млрд долларов (-2%). В общем зачете американская марка заняла 96-е место. На пятом месте среди автокомпаний – Honda (12,695 млрд долларов).

Самым дорогим бренда мира аналитики признали Google (302,1 млрд долларов). По оценке агентства, стоимость компании за год выросла на 23%. На второй строчке – Apple (300,6 млрд долларов). Третье место занял Amazon (207,6 млрд), который обогнал Microsoft (200,987 млрд долларов).

Как отмечается, этот список не является рейтингом самых дорогих компаний по рыночной стоимости. В самой компании поясняют, что исследование «учитывает мнение людей о брендах, которые они покупают».

«Для того чтобы определить, сколько в долларах бренд внес в стоимость самой корпорации, рейтинг сочетает измерения капитала бренда на основе интервью с более чем тремя миллионами потребителей с тщательным анализом финансовых показателей компании», – рассказали в WPP.

Темы: Автоновости, Бренды и торговые марки
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