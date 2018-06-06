Названы 10 самых популярных внедорожников и кроссоверов с пробегом в РФ

13:02

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2018 года в России было продано 345,4 тыс. подержанных легковых автомобилей сегмента SUV, что на 2,8% больше результата за аналогичный период прошлого года (335,9 тыс. шт.).

Лидером вторичного рынка кроссоверов и внедорожников остается вазовский внедорожник Lada 4x4, объем перепродаж которого за отчетный период составил 28,4 тыс. единиц, что на 8,3% меньше результата годичной давности.

На втором месте находится Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 22 тыс. автомобилей, показав рост на 3,8%. На третьей позиции в рейтинге располагается кроссовер Toyota RAV4 с показателем 12 тыс. перепроданных экземпляров (+4,3%).

Далее следуют две модели Nissan – X-Trail (9,8 тыс. шт.; +8,1%) и Qashqai (9,7 тыс. шт.; +11%), которые и замыкают пятерку лидеров.

В Топ-10 российского рынка подержанных внедорожников и кроссоверов в январе – апреле 2018 года также попали: Renault Duster (8,3 тыс. шт.; +21,1%), Honda CR-V (8,2 тыс. шт.; -4,9%), Mitsubishi Outlander (8,2 тыс. шт.; +9,8%), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс. шт.; +26,9%) и BMW X5 (6,4 тыс. шт.; -5,2%).