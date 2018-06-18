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Задержан генеральный директор Audi Руперт Штадлер

13:51 18.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральный директор автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о так называемом «дизельгейте» — фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

На прошлой неделе прокуратура Мюнхена объявила о предварительном расследовании против руководства концерна, подозреваемого в мошенничестве. Тогда же правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi.

В прокуратуре отметили, что Штадлер находится в предварительном заключении и в отношении него действует презумпция невиновности. От дальнейших подробностей представители прокуратуры воздержались.

Число обвиняемых в рамках «дизельного скандала» в Audi выросло до 20 человек.

Концерн Audi является филиалом компании Volkswagen.

В 2015 году руководство Volkswagen призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное ПО, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождений тестов на экологичность.

Против руководства компании были начаты уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна сейчас судят в США, еще один топ-менеджер компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы.

Из-за «дизельного скандала» компания Volkswagen уже выплатила штрафы на несколько десятков миллиардов долларов в различных странах.


 

Темы: Расследование преступлений в мире, Audi
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 20:04
Гость: IgS

Чушь собачья. Амеры мстят Германии за попытки независимости и невозможность догнать технологически. Один дядя подделал программное обеспечение. Возьмите объективные выхлопы американских машин и немецких и проведите анализ. Немцы на порядок чище. А немцы его уберут только для того чтобы присутствовать на американском рынке.
18.06.2018, 17:36
Гость: о?

НИ ОДИН ИЗ НИХ СИДЕТЬ НЕ БУДЕТ! Всё хотят свалить на простых немцев, чтобы ОНИ платили за этих мошенников.
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