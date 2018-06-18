Задержан генеральный директор Audi Руперт Штадлер
Генеральный директор автоконцерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о так называемом «дизельгейте» — фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
На прошлой неделе прокуратура Мюнхена объявила о предварительном расследовании против руководства концерна, подозреваемого в мошенничестве. Тогда же правоохранительные органы провели обыски в домах Штадлера и одного из членов совета директоров Audi.
В прокуратуре отметили, что Штадлер находится в предварительном заключении и в отношении него действует презумпция невиновности. От дальнейших подробностей представители прокуратуры воздержались.
Число обвиняемых в рамках «дизельного скандала» в Audi выросло до 20 человек.
В 2015 году руководство Volkswagen призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное ПО, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождений тестов на экологичность.
Из-за «дизельного скандала» компания Volkswagen уже выплатила штрафы на несколько десятков миллиардов долларов в различных странах.