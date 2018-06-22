Пожар на финише: мажоры догнали смерть на Кутузовском

Столичная полиция аварию, получившую колоссальный резонанс, пока официально не комментирует. ВИДЕО

Перед страшным ДТП на Кутузовском проспекте, унесшим жизни трех человек, спровоцировавший аварию 22-летний водитель соревновался в скорости с приятелями. Очевидцы сообщили, что вместе с мчавшимся на скорости 200 км/ч Mercedes ехал спортивный Nissan GT-R. Тем временем раненые остаются в больнице в крайне тяжелом состоянии. Столичная полиция аварию, получившую колоссальный резонанс, пока официально не комментирует.

Рахматуллах Гаджиев (справа). Фото с его страницы в соцсети

Страшная авария на Кутузовском проспекте в Москве, где в ночь на 21 июня погибли три человека, получила огромный резонанс в соцсетях и СМИ. Уже второй день различные эксперты не устают рассуждать о проблеме уличных гонок с участием юных мажоров на дорогих спорткарах. Вновь зазвучали предложения запретить молодым людям управлять мощными автомобилями.

Столичная полиция официально пока вообще никак не прокомментировала аварию — нет даже информации о возбуждении по факту ДТП уголовного дела.

В пятницу оперативный дежурный ГУ МВД России по Москве заявил «Газете.Ru», что у него нет никакой информации об инциденте.

Между тем в СМИ регулярно выступают неназванные источники в правоохранительных органах, которые дают некоторые подробности расследования — в частности, сообщается, что следователи уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент столкновения. Возможно, скоро она каким-то образом появится в интернете.

Впрочем, и без официальных сообщений появляется все больше подробностей случившегося.

Аварию прокомментировал отец предполагаемого виновника, 22-летнего Рахматуллаха Гаджиева, который находился за рулем своего «заряженного» Mercedes CLS 63 AMG.

Mercedes-Benz CLS 63 AMG. Фото со страницы Рахматуллаха Гаджиева в соцсети

«Ничего не могу сказать. Он не пьет… Но пешеход вышел перед машиной, он сбил пешехода, и оттуда, видимо, авария пошла дальше… Он потерял управление. По поводу компенсаций пострадавшим — я пока ничего не могу сказать. Что касается подробностей, то я всего не знаю. Видимо, ехал на скорости, в неположенном месте перед ним вышел пешеход. Его сбили, и было потеряно управление. А сын, он водил хорошо очень, у него самые большие штрафы по 500 рублей только были, и они шли ко мне все, я следил за этим. Не знаю, как так случилось», — цитирует телеканал «360» Тажудина Гаджиева. О роде занятий своего сына, уроженца Дагестана, в Москве он не рассказал.

Зато окончательно стало ясно, что в момент трагедии мажоры не просто летели на огромной скорости, а соревновались между собой.

Один из автомобилистов рассказал НТВ, что рядом с Mercedes Гаджиева ехал еще один спорткар — Nissan ZT-R. Еще один очевидец прямо на месте аварии рассказал, что на самом деле гонявшихся друг с другом автомобиля было три. «Двое нормально доехали, а третий не справился с управлением и врезался в машину», — рассказал очевидец.

Ровно за час до столкновения Гаджиев выложил в соцсетях снятое на телефон видео, на котором его приятель едет на Nissan ZT-R — скорее всего, в роковую ночь молодые люди «тусили» вместе, и гонка по Кутузовскому стала очередным этапом совместных развлечений.

Известно, что оба погибших могли быть знакомы с легендарной московской стритрейсершей Марой Багдасарян — молодые люди входили в одну тусовку представителей «золотой молодежи». Сама Багдасарян, напомним, несколько лет назад также едва не разбилась насмерть на Кутузовском проспекте. В 2015 году она ехала на спортивном BMW M5 вместе с 18-летним студентом Марком Гальпериным. Молодой человек находился за рулем, в какой-то ммоент его иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с несколькими автомобилями. В итоге Гальперин погиб, а Багдасарян получила различные травмы.

Между тем в пятницу выяснилось, что погибшие в Mercedes Гаджиев и его приятель 21-летний Гарри Мелконян не сгорели заживо, как считалось ранее, а умерли от полученных в столкновении травм.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в городской судебно-медицинской экспертизе.

«У обоих грубая сочетанная травма тела, переломы ребер, разрывы сердца, легких, черепно-мозговые травмы. Ожоги 3-4 степени, но они посмертные», — заявил источник.

Третьей жертвой, напомним, стала 59-летняя женщина, которая пыталась перейти Кутузовский проспект в запрещенном месте и которую не смог объехать Mercedes стритрейсеров.

Тем временем трое раненых, волонтеры социального патруля благотворительного фонда имени Е. П. Глинки «Доктор Лиза», остаются в больнице в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

Автомобильные активисты и рядовые москвичи выражают недовольство вседозволенностью юных лихачей-толстосумов, но власти пока не готовы предложить решение проблемы.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко отметила, что есть законодательная база, дорожные знаки установлены, скоростной режим обозначен, но люди гибнут, так как не соблюдают правила дорожного движения, полагает она.

«Что можно здесь сделать еще? Лежачих полицейских на Кутузовском не поставят. Но что сделать в голове людей, которые покупают дорогие авто и считают, что Кутузовский проспект и другие магистрали, которые не предназначены для того, чтобы нарушали скоростной режим, я уже не понимаю»,— цитирует Святенко «Москва 24».

В свою очередь депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что в правилах дорожного движения наконец появилось понятие агрессивное вождение. «И что дальше? И ничего. До сих пор ответственность за агрессивное поведение, за игру в шашечки не предусмотрена», — констатировалg народный избранник.