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УАЗ возобновил разработку кроссовера

19:04 29.06.2018
Фото: Motor.ru
Фото: Motor.ru
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Ульяновский автозавод возобновил разработку кроссовера УАЗ-3170. Опытное производство модели начнется в 2022 году, продажи – через год-полтора после запуска вседорожника в серию.

Об этом сообщает паблик «RCI News» в социальной сети.

По предварительной информации, платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с платформой проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.

По данным издания «Авторевю», длина машины составит 4600 миллиметров, а колесная база – 2850 мм. Дорожный просвет будет насчитывать более 200 мм.

Гамма двигателей УАЗ-3170 будет состоять из бензиновых агрегатов: атмосферного 2,5-литрового мощностью 145 л.с. и турбомотора 2.3, отдача которого составит 150 и 170 л.с.

В прошлом году генеральный директор УАЗа Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится в течение ближайших пяти лет.

Темы: Автоновости, Ульяновский автозавод
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 22:24
Гость: ага

если бы его дрыгатель еще и на воде работал, и плавал и взлетал то да, подождем до 2022 года новую Тoyota RAV4.
29.06.2018, 19:52
Гость: Chateauneuf du Pap

Маленький Туарег. Своих дизайнеров нет что-ли ?
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