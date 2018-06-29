УАЗ возобновил разработку кроссовера

19:04

Ульяновский автозавод возобновил разработку кроссовера УАЗ-3170. Опытное производство модели начнется в 2022 году, продажи – через год-полтора после запуска вседорожника в серию.

Об этом сообщает паблик «RCI News» в социальной сети.

По предварительной информации, платформа УАЗ-3170 будет унифицирована с платформой проекта ЕМП («Кортеж»). Кроссовер получит полностью независимую подвеску и по своим габаритам будет сопоставим с Toyota RAV4.

По данным издания «Авторевю», длина машины составит 4600 миллиметров, а колесная база – 2850 мм. Дорожный просвет будет насчитывать более 200 мм.

Гамма двигателей УАЗ-3170 будет состоять из бензиновых агрегатов: атмосферного 2,5-литрового мощностью 145 л.с. и турбомотора 2.3, отдача которого составит 150 и 170 л.с.

В прошлом году генеральный директор УАЗа Вадим Швецов подтвердил разработку кроссовера, который сохранит «генетику» марки, но будет ориентирован на городскую эксплуатацию. Тогда же он отметил, что модель появится в течение ближайших пяти лет.