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Что будет дальше с ценами на бензин?

14:58 9.07.2018

Цены на бензин в июне снова выросли


© KM.RU, Илья Шабардин

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, моторное топливо в прошлом месяце подорожало «заметнее всего среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров». Цены на газовое моторное топливо за месяц выросли на 7,1%, на автомобильный бензин различных марок – на 1,8-2,1%, дизтопливо подорожало на 1,9%.

Напомним, что в мае скачок цен на этот вид товара ударил по автовладельцам еще больнее (газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, автомобильный бензин различных марок – на 4,0-6,0%, дизтопливо – на 5,2%).

Как будет развиваться ситуация дальше?

Весной уже звучали опасения, что к концу года цена литра бензина может подняться еще выше – но скорее это был прогноз, призывающий правительство обратить внимание на ситуацию.

5 июля ГосДума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в налоговое и таможенное законодательство. Согласно этим поправкам, постфактум узакониваются меры, предпринятые и заявленные правительством РФ в конце мая.

В частности, до 31 декабря 2018 года предлагается ввести с пониженные ставки акцизов на автомобильный бензин Евро-5 – 8 213 руб. за 1 тонну (в настоящее время действует акциз в размере 11 892 руб. за 1 тонну), на дизтопливо – 5 665 руб. за 1 тонну (сейчас он 8 258 руб. за 1 тонну).

В мае полагали произвести снижение ставок с 1 июля, но потом сроки перенесли на 1 июня, что несколько улучшило ситуацию на рынке. В соответствии со вторым законом, Правительству РФ предоставляется право вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины для легких и средних дистиллятов, бензола и др., которые не должны превышать 90% для всех календарных месяцев с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Как пояснил Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, «аналогичная мера применялась в 2011 году, когда также был значительный рост цен на топливо, и сейчас Правительство предлагает такую же меру с той же целью – не допустить дальнейшего роста цен».

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Бензин
Источник: «Автостат»
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