В России за нелегальный техосмотр введут уголовную ответственность

18:11

Минэкономразвития подготовило поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), направленные на борьбу с «липовыми» техосмотрами.

Если изменения будут приняты, при выявленных нарушениях в этой сфере возрастут не только штрафы, но также появится и уголовная ответственность, сообщают «Известия».

В частности, серьезные штрафные санкции предполагается ввести для организаций и специалистов, проводящих техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину (и соответственно внесение данных в систему техосмотра) будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

В случае доказанного получения таким пунктом крупного дохода – возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Штраф за отсутствие ТО в размере 2 тыс. рублей будет грозить всем водителям.

Правом проведения ТО будут обладать только пункты, аккредитованные в РСА.

Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а так как автомобиль нарушителя за день может попасть в поле зрения несколько раз, предполагается, выписывать нарушение не чаще раза в сутки.

Отмечается, что проект поправок уже поддержан Российским союзом автостраховщиков (РСА), МВД, Ространснадзором, ФАС и рядом других ведомств.