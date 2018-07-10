]]> ]]>
Главная Авто Новости

В России за нелегальный техосмотр введут уголовную ответственность

18:11 10.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Минэкономразвития подготовило поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), направленные на борьбу с «липовыми» техосмотрами.

Если изменения будут приняты, при выявленных нарушениях в этой сфере возрастут не только штрафы, но также появится и уголовная ответственность, сообщают «Известия».

В частности, серьезные штрафные санкции предполагается ввести для организаций и специалистов, проводящих техосмотр. За выдачу диагностической карты на неисправную машину (и соответственно внесение данных в систему техосмотра) будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

В случае доказанного получения таким пунктом крупного дохода – возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Штраф за отсутствие ТО в размере 2 тыс. рублей будет грозить всем водителям. 

Правом проведения ТО будут обладать только пункты, аккредитованные в РСА.

Нарушение будут регистрировать камеры фото- и видеофиксации, а так как автомобиль нарушителя за день может попасть в поле зрения несколько раз, предполагается, выписывать нарушение не чаще раза в сутки.

Отмечается, что проект поправок уже поддержан Российским союзом автостраховщиков (РСА), МВД, Ространснадзором, ФАС и рядом других ведомств.

Темы: Автоновости
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2018, 22:39
Гость: Влад 33

Не нужен считаю в России техосмотр! Зачем быть нянькой водителю, имеющему права на вождения ( общепринятого образца), полностью отвечающего за свою жизнь и имеющиеся средства передвижения, официально зарегистрированные в соответствующих органах.. Зачем он нужен этот техосмотр в России , России ??? В США такого осмотра НЕТ! Автомобиль осматривает знакомый механик ( США ) , только при покупке , если не новый.. и все!!! Выехал на машине , а она сломалась(((, так это твоя машина и твоя полная ответственность! Не доехал, так и славненько, в следующийраз, после ремонта и.. - будешь умнее!
Этот техосмотр -идиот «повесил» полиции России ! И все автолюбители «дрожжат «..
А в США, полиции - глубоко все равно..! Только бы у тебя работали ЛЕВЫЕ сигналы, фары.. Пусть без дверей, но с ремнём безопасности, ржавая вся, но ЕДЕТ!!! - Так что - об техосмотре можно сказать так - Благими намерениями... Только проблемы САМИ СЕБЕ (!!!) и умеете делать ( это я про полицию!).. И куда российские водители смотрят?.. Не пора ли отказаться от обременяющих ВСЕХ таких осмотров и дать возможность водителям решать ( и пассажирам конечное) - достаточно ли его транспортное средство безопасно, комфортно и доедет ли туда куда надо?)).
- «Эта машина доведёт тебя до калифорнии и обратно!))) ( фильм «Брат-2» когда Бодров купил машину в Нью-Йорке).. Но и Бодрова не довезла ..((
10.07.2018, 21:45
Гость: Я балдю!

В Штатах ваще никаких техосмотров нету.
Плати страховку за свой драндулет и гоняй.
10.07.2018, 21:36
Гость: Ник16

Есть такое понятие - человеческий фактор, а раз он есть то всегда можно договориться, за деньги, разумеется, и никакие видеокамеры не помогут. Сложнее немного станет, приезжать придётся на станции диагностики, фоткаться, но, тем не менее, всё будет как и раньше. Мы всё это уже проходили. Минэкономразвития должно заниматься своей непосредственной работой - вопросами экономики, а не думать о том, как кто-то на этой уголовной инициативе будет зарабатывать в свой карман.
Вопрос надо ставить иначе, а именно - если транспортное средство попало в ДТП и выяснилось, что оно было неисправно то в таком случае его владелец будет нести ответственность, как материальную, административную и уголовную в зависимости от тяжести ДТП. В таком случае владельцы транспортные средств будут кровно заинтересованны в поддержании своих авто в технически исправном состоянии.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.