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Такси обяжут заключать договора об обязательном страховании пассажиров

16:06 12.07.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности по перевозке пассажиров легковыми такси. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов, среди которых глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Доступность услуги по перевозке легковыми такси для граждан и экономическая выгода этого бизнеса приводит к неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья и безопасности граждан. Не единичны случаи, когда водитель такси, превышая скоростной режим или допуская нарушение иных правил дорожного движения, не справляется с управлением транспортным средством и попадает в аварию, причиняя вред пассажиру или ставя его жизнь и здоровье под угрозу», — говорится в пояснительной записке.

При этом, согласно нынешнему законодательству, пострадавший пассажир может рассчитывать на выплату, не превышающую 500 тыс. руб. За причинение вреда жизни пассажира при перевозках, осуществляемых, например, автобусом или троллейбусом составляет 2 млн руб.

«Единственный вид транспорта, на который не распространяется действие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» — это легковые такси. Необходимо на законодательном уровне закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси», — следует из пояснительной записки.

В тексте законопроекта указывается, что соответствующий договор заключается с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

При этом «до заключения договора обязательного страхования юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

Темы: Проблемы такси и таксомоторных перевозок, Страхование и страховые компании в России
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 20:34
Гость: Влад 33

Необходимо просто разделить обычное страхование ( все частники) и такси и лимузины..
В США например так и есть.. ( знакомый работает, так пояснил), что водитель такси или лимузина имеет Специальную страховку ( она дороже в 8-10 раз!), но при аварии и.. имеет покрытие на один миллион - для пассажира и всего 250 тысяч - для водителя такси или лимузина.. Но, цена страховки - не повышает тариф ( стоимость проезда), а лишь отсеевает «самозванцев» - конкурентов для водителей такси , так как полиция «шерстит» и сильно штрафует ( вплоть до отбора транспортного средства) тех, кто не имеет такой страховки... Что касается перевозки школьников. , то данные машины имеют покрытие для ребятишек в 1,5-3 мил $.., ну и конечное будет ещё дороже.. Страховка продаётся со скидкой, если в течении «,5-1 года водитель не имел аварий и штрафных квитанций.. Мой знакомый ( он меня часто подвозит - в аэропорт или..) говорит одно - Безопасность - превыше всего!!!)))
Удачи всем!))
12.07.2018, 18:40
Гость: если что

ДоговорЫ, а не договорА.
12.07.2018, 17:59
Гость: 007

На жизнь пассажиров депутатам похер, иначе депутаты боролись бы с аварийностью, а вот получить откаты от страховых компаний они не против!
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