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В России увеличится количество федеральных трасс

09:17 19.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Порядка 9 тысяч километров региональных дорог перейдет в федеральную собственность к 2021 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Сообщается, что это будет первым расширением сети федеральных трасс. Затем, к 2026 году, в федеральное подчинение будут переданы еще 5,4 тыс. км дорог, а к 2031 году — еще 2,9 тыс. км.

Таким образом, к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть. Сейчас она составляет чуть больше 50 тыс. км.

Отмечается, что это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия, так как в бюджетах субъектов РФ часто нет средств на содержание дорог, а становясь федеральными, они перейдут на содержание за счет российского бюджета. Предполагается, что к концу 2019 года доля федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 84,7%.

Темы: Россия, Проблемы качества ремонта и состояния дорог в России, Строительство и реконструкция дорог в России
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 14:55
Гость: Зоя

Людоедам ужасно нужно количество трасс!
19.07.2018, 12:49
Гость: df

А еще национализировать РЖД и РАО ЭС, Аэрофлот и заместить иностранные лайнеры отечественными да и машины то же.
19.07.2018, 12:09
Гость: Ray Bloom

Да не увеличится, а переподчинятся из областного значения в федеральное, только и всего.
Нечего людям мозги мутить.
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