В России увеличится количество федеральных трасс

09:17

Порядка 9 тысяч километров региональных дорог перейдет в федеральную собственность к 2021 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Сообщается, что это будет первым расширением сети федеральных трасс. Затем, к 2026 году, в федеральное подчинение будут переданы еще 5,4 тыс. км дорог, а к 2031 году — еще 2,9 тыс. км.

Таким образом, к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть. Сейчас она составляет чуть больше 50 тыс. км.

Отмечается, что это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия, так как в бюджетах субъектов РФ часто нет средств на содержание дорог, а становясь федеральными, они перейдут на содержание за счет российского бюджета. Предполагается, что к концу 2019 года доля федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 84,7%.