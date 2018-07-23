Skoda начала экспорт Octavia российского производства в Европу

16:31

Лифтбек Skoda Octavia, выпускаемый на автозаводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, начали поставлять на рынки европейских стран. До конца года Volkswagen Group Rus планирует экспортировать 10 тыс. автомобилей этой модели.

"Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили Skoda на европейских рынках, экспортные поставки модели Octavia уже начались. Мы отправляем автомобили в Чехию, далее они распределяются на другие рынки Евросоюза", - сообщила "Российской газете" директор по внешним и внутренним коммуникациям представительства Volkswagen Group Наталья Костюкович.

По ее словам, экспортируемые автомобили соответствуют требованиям тех рынков, на которые поставляются. В частности, на них устанавливаются двигатели стандарта Евро-6. Skoda Octavia "для внутреннего потребления" получают в основном моторы Евро-5 калужской сборки. Впрочем, часть из них оснащается и импортируемыми силовыми установками (например, TSI).

Кстати, выпускаемые в Калуге на двигательном заводе Volkswagen моторы 1.6 MPI тоже идут за границу - на европейские производственные площадки концерна. Причем планируемый объем поставок моторов существенно выше - 40 тыс. единиц в год.

"Бензиновые двигатели 1.6 MPI соответствуют экологическому стандарту Евро-5, и оснащенные ими автомобили будут впоследствии реализовываться на рынках с соответствующими техническими требованиями и экологическими нормами", - пояснила Наталья Костюкович.

Что касается экспорта, то у Volkswagen Group Rus уже есть соответствующий успешный опыт. В 2016 году представительство отправляло в Мексику седаны Volkswagen Polo калужской сборки, а в 2017-м выпускавшиеся в том же Нижнем Новгороде кроссоверы Skoda Yeti.

Сейчас на мощностях ГАЗа под чешским брендом производят только Octavia и кроссоверы Kodiaq.