]]> ]]>
Главная Авто Новости

Правительство отменило обязанность водителей устанавливать знак «Шипы»

15:57 29.11.2018
Материалы по теме:

Правительство внесло изменения в правила дорожного движения, исключающие обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили, имеющие шипованные шины.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Знак, за отсутствие которого еще в марте 2017-го был введен запрет эксплуатировать транспортное средство (а до этого некоторое время строго штрафовали сотрудники ГИБДД), признан неактуальным, так как тип зимней резины, по мнению чиновников, перестал в значительной степени влиять на динамические характеристики машины.

Тем же постановлением людей, передвигающихся в инвалидных колясках с двигателем, приравняли к обычным пешеходам, а людям с третьей группой инвалидности разрешили останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.

2 ноября сообщалось, что МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы».

За отсутствие этого знака, согласно санкции статьи 12.5 КоАП, водителю грозил штраф в размере 500 рублей.

Темы: Автоновости, Правила дорожного движения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.11.2018, 21:53
Гость: Европеец

В странах ЕС с хорошими дорогами шипы запрещены уже лет 40 или никогда не были разрешены.
29.11.2018, 21:46
Гость: Стаж 35 лет

Мечут мелкий бисер. Бензин на пятерку подняли, пенсионный возраст подняли, тарифы ОСАГО поднимут, зато знак " Шипы" отменили. Радость то какая ! Пусть себе на ... его наклеят.
29.11.2018, 18:42
Гость: Николай

Отменили потому что не откатили вовремя.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.