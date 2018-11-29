Правительство отменило обязанность водителей устанавливать знак «Шипы»

15:57

Правительство внесло изменения в правила дорожного движения, исключающие обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили, имеющие шипованные шины.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Знак, за отсутствие которого еще в марте 2017-го был введен запрет эксплуатировать транспортное средство (а до этого некоторое время строго штрафовали сотрудники ГИБДД), признан неактуальным, так как тип зимней резины, по мнению чиновников, перестал в значительной степени влиять на динамические характеристики машины.

Тем же постановлением людей, передвигающихся в инвалидных колясках с двигателем, приравняли к обычным пешеходам, а людям с третьей группой инвалидности разрешили останавливаться под знаком «Стоянка запрещена» и его разновидностями.

2 ноября сообщалось, что МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака «Шипы».

За отсутствие этого знака, согласно санкции статьи 12.5 КоАП, водителю грозил штраф в размере 500 рублей.