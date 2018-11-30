Новый кроссовер Hyundai Palisade выйдет на рынок в 2019 году

16:59

Компания Hyundai в рамках автосалона в Лос-Анджелесе презентовала новый премиальный кроссовер с тремя рядами сидений Palisade. Новинка будет производиться на заводе в Ульсане (Корея) и появится на рынках США летом 2019 года, сообщает пресс-служба Hyundai.

Внешний вид Palisade 2020 модельного года отличают яркая широкая решетка радиатора в каскадном стиле, многоуровневая светодиодная оптика, в том числе светодиодные фары, дневные ходовые огни и сигналы поворота.

Кроссовер вмещает до 8 пассажиров, при этом функция One-Touch для второго ряда сидений позволяет одним нажатием выдвигать их вперед либо назад для удобного доступа пассажиров третьего ряда.

Для большего комфорта, третий ряд сидений имеет электропривод складывания. Сиденья второго ряда также оснащены вентиляцией. Салон обшит кожей Nappa высочайшего качества, а приборная панель выполнена с отделкой из дерева. Начиная с базовой комплектации Palisade предлагает 7 USB-разъемов для удобства всех пассажиров, сообщает «Автостат».

Кроссовер Palisade обладает широкий набором опций безопасности, включая систему автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией распознавания пешеходов, систему мониторинга слепых зон, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, систему предупреждения о боковом траффике сзади, систему безопасного выхода, автоматическое переключение ближнего/дальнего света, систему контроля внимания автомобиля, интеллектуальный круиз-контроль с функцией “Stop and Go”.