Китай снизит пошлины на импорт американских автомобилей

16:31

Власти Китая согласились сократить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства.

В настоящее время размер пошлин составляет 40 процентов.

По информации агентства ТАСС, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней.

При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%.