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Китай снизит пошлины на импорт американских автомобилей

16:31 3.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Китая согласились сократить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства.

В настоящее время размер пошлин составляет 40 процентов.

По информации агентства ТАСС, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней.

При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Темы: Китай, США, Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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