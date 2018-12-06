«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски может продать автозавод «Урал»

16:26

Член совета директоров и владелец 10% «Еврохима» Дмитрий Стрежнев ведет переговоры о покупке у «Группы ГАЗ» автомобильного завода «Урал».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на знакомых участников переговоров. Когда может состояться сделка и на каких условиях, они не сказали.

В начале декабря «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщал, что «Урал» уже продан. Представитель «Группы ГАЗ» на просьбу прокомментировать информацию о переговорах о продаже «Урала» ответил, что автоконцерн «давно собирался сфокусироваться на ключевых направлениях бизнеса и рассматривал возможность реализовать активы, которые занимают нишевые позиции на рынке».

Названия компаний, которые могут быть проданы, он не раскрыл.

Напомним, автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей полноприводных большегрузных автомобилей в России. С 2005 года автозавод «Урал» входит в крупнейший российский автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ».

Автозавод «Урал» выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 23 тонн; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6. В общей сложности линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями и комплектациями машин. Среди заказчиков преобладают крупные нефтегазодобыващие компании и государственные структуры.