В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД ежегодно с 1 января

14:42

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил вносить изменения в правила дорожного движения с 1 января каждого года.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Каждый год ГИБДД России подводит итоги по статистике, это происходит в апреле. Вполне возможно все изменения в ПДД готовить к 1 сентября. Изменения в ПДД готовит соответствующая комиссия при правительстве РФ, а изменения в законы можно принять в Госдуме до конца года. Чтобы с 1 января следующего года жить по обновленным правилам и не перепечатывать их по несколько раз в год», - сказал А.Васильев.

Как ранее сообщал портал News.ru, Госавтоинспекция ввела запрет на внесение любых поправок в правила дорожного движения. Такое решение было принято, чтобы избежать еще большей путаницы. Временный запрет касается только МВД. Право вносить изменения в правила остается за Минтрансом и правительством.