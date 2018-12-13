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В Госдуме предложили вносить изменения в ПДД ежегодно с 1 января

14:42 13.12.2018
ДПС
© KM.RU, Илья Шабардин
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил вносить изменения в правила дорожного движения с 1 января каждого года.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Каждый год ГИБДД России подводит итоги по статистике, это происходит в апреле. Вполне возможно все изменения в ПДД готовить к 1 сентября. Изменения в ПДД готовит соответствующая комиссия при правительстве РФ, а изменения в законы можно принять в Госдуме до конца года. Чтобы с 1 января следующего года жить по обновленным правилам и не перепечатывать их по несколько раз в год», - сказал А.Васильев.

Как ранее сообщал портал News.ru, Госавтоинспекция ввела запрет на внесение любых поправок в правила дорожного движения. Такое решение было принято, чтобы избежать еще большей путаницы. Временный запрет касается только МВД. Право вносить изменения в правила остается за Минтрансом и правительством.

Темы: Автоновости, Правила дорожного движения, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 23:22
Гость: Неправильно!

Нужно вносить изменения в День работника ГИБДД!
13.12.2018, 19:42
Гость: Евгений В

И снова Васильев, сколько же их...?
13.12.2018, 19:02
Гость: Стаж 35 лет.

В последнее время, я все больше задумывался над тем, когда же в гаишников лопнет терпение. Лопнуло ! Мне то по барабану, я даже перестал вчитываться в эти бесконечные изменения которые сначала были раз в год, потом два, а сейчас по три четыре в год. Вот сотрудникам нужно это все изучать и запоминать, работа обязывает. Хочу только высказать свое мнение в части либерализации велосипедного движения которое ввели с 1 октября, если не ошибаюсь. Особенно зверский план по снижению численности населения это разрешение пересекать дорогу по пешеходному переходу не слезая с велосипеда. В свяэи с тем, что у велосипедистов мозгов не хватает в силу их малолетнего возраста, а прыти хоть отбавляй, то на переходе они будут появляться совсем неожиданно, прямо на капот едущего автомобиля. Потому, что тормоза у любой машины не обладают такой прытью с какой носятся велосипедисты. Для велосипедистов же камер нет и скорость у них не ограничена. Это даже будет для некоторых драйвом, проскочить перед носом автомобиля. Так вот авторов этого нововведения я бы задушил шнурком от ботинок, для ума другим. Не увольнять, а именно задушить чтобы не размножались. Может быть грубо, но от чистого сердца.
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