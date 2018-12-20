ГИБДД хочет ввести пересдачу «теории» при замене водительских прав

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников сказал, что проверять водителей на знание правил дорожного движения раз в десять лет при замене прав – это хорошая инициатива.

Об этом Черняков заявил во время выступления на ежегодном конгрессе автошкол, сообщает «Коммерсантъ».

Идею о пересдачи «теории» главному госавтоинспектору предложил директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков.

По словам Черникова, данный вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». Также он отметил, что подобная проверка должна быть, вероятно, добровольной.

По мнению главы Союза автошкол Москвы Александра Ачкасова, пересдающие «теорию» водители должны получать за это какое-либо вознаграждение, например, скидку при покупке ОСАГО.

Напомним, в начале года Союз автошкол предложил переэкзаменовывать водителей при каждой замене прав. Причиной этого назывались многочисленные изменения в ПДД, о которых водители либо не знаю, либо плохо их понимают. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству эту идею тогда раскритиковали.