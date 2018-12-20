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ГИБДД хочет ввести пересдачу «теории» при замене водительских прав

09:41 20.12.2018
Стоянка ГИБДД
© KM.RU, Илья Шабардин
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Начальник ГИБДД России Михаил Черников сказал, что проверять водителей на знание правил дорожного движения раз в десять лет при замене прав – это хорошая инициатива.

Об этом Черняков заявил во время выступления на ежегодном конгрессе автошкол, сообщает «Коммерсантъ».

Идею о пересдачи «теории» главному госавтоинспектору предложил директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков.

По словам Черникова, данный вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». Также он отметил, что подобная проверка должна быть, вероятно, добровольной.

По мнению главы Союза автошкол Москвы Александра Ачкасова, пересдающие «теорию» водители должны получать за это какое-либо вознаграждение, например, скидку при покупке ОСАГО.

Напомним, в начале года Союз автошкол предложил переэкзаменовывать водителей при каждой замене прав. Причиной этого назывались многочисленные изменения в ПДД, о которых водители либо не знаю, либо плохо их понимают. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству эту идею тогда раскритиковали.

Темы: Автоновости, Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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20.12.2018, 17:18
Гость: однозначно

Не захлебнутся!Эту бочку не наполнить!Как же, потенциально гигантское бабло можно срубить,а оно проплывает мимо!Фантазия этих паразитов по грабежу народа не иссякнет никогда!
20.12.2018, 15:41
Гость: Иванов

ГИБДД превратилось в громадную пиявку. Только вспомнить, сколько поборов гребут явных и неявных с автолюбителей? А с государства сколько тянут? Монстр-структура...
20.12.2018, 15:17
Гость: Евгений В

Опять поборы. В 2019 году начинается компания по массовой замене прав водителей и эти алчные с..и. придумали очередные поборы. На следующем этапе, скорее всего, замена прав будет только через автошколу. Замена свидетельства о рождении после повторного платного доказательства, что ты родился; получение или замена паспорта только после прохождения курсов и сдачи экзаменов на знание Конституции РФ и уголовного права.
Когда же это кончится, когда же они захлебнутся от своей алчности и издевательства над людьми и страной.
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