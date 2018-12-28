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Путин продлил льготный период оплаты штрафов ГИБДД

10:36 28.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой». Такая опция появляется, если извещение пришло гражданину с опозданием. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа поступила после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — говорится в документе.

Отмечается, что совершивший административное нарушение гражданин должен самостоятельно подать соответствующее ходатайство.

На сегодняшний день водитель в течение 20 дней после наложения штрафа имеет право оплатить только половину его суммы.

Согласно отчету ГИБДД РФ, с начала текущего года сотрудниками ГАИ было вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов. Из этого числа 119,7 миллиона могли быть уплачены «со скидкой». Ею воспользовались 78,7 миллиона раз (65,7% от общего числа штрафов).

Как отметили в ведомстве, льготная система уплаты штрафов — одна из действенных мер, которая способствует реализации принципа неотвратимости наказания.

Темы: Авто, Автоновости, Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 13:04
Гость: а ёлочка вам нравится?

ну так это же настоящий прорыв!
28.12.2018, 12:41
Гость: О бедно гусаре...

Ваше сиятельство, я ведь Вам верой и правдой, какой же Вы сатрап, Вы кормилец, отец родной.
28.12.2018, 12:02
Гость: Ray Bloom

Ни рубля штрафов на содержание бандитской власти!
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