Путин продлил льготный период оплаты штрафов ГИБДД

10:36

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой». Такая опция появляется, если извещение пришло гражданину с опозданием. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа поступила после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — говорится в документе.

Отмечается, что совершивший административное нарушение гражданин должен самостоятельно подать соответствующее ходатайство.

На сегодняшний день водитель в течение 20 дней после наложения штрафа имеет право оплатить только половину его суммы.

Согласно отчету ГИБДД РФ, с начала текущего года сотрудниками ГАИ было вынесено 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов. Из этого числа 119,7 миллиона могли быть уплачены «со скидкой». Ею воспользовались 78,7 миллиона раз (65,7% от общего числа штрафов).

Как отметили в ведомстве, льготная система уплаты штрафов — одна из действенных мер, которая способствует реализации принципа неотвратимости наказания.