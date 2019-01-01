Люксембург решил избавиться от пробок бесплатным общественным транспортом

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За экологию можно бороться различными способами: делая невыносимой жизнь автомобилистов или создавая такие условия, при которых выгоднее становится передвигаться на общественном транспорте. Так поступили в одной из стран Бенилюкса.

Правительство Великого Герцогства Люксембург старается уделять внимание окружающей среде и при этом пытается преодолеть одни из худших пробок в мире, сообщает The Guardian.

Плата за проезд на поезде, трамвае и автобусе будет отменена следующим летом в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, который был приведен к присяге на второй срок в качестве премьер-министра.

Беттель, входящий в Демократическую партию, во время своей избирательной кампании пообещал уделять много внимания охране окружающей среды. Впрочем, не все его обещания безобидны, кроме бесплатных билетов он также пообещал легализовать употребление марихуаны.

Следует отметить, что город Люксембург, столица крохотного Великого Герцогства, страдает от жесточайших заторов. В городе проживает около 110 000 человек, но ежедневно по нему передвигается 400 000 человек, большинство приезжают на работу из соседних стран на личных автомобилях.

Жители Франции, Бельгии и Германии ежедневно пересекают границу, чтобы работать в Люксембурге. Одно из исследований показало, что в 2016 году водители этого города провели в среднем 33 часа в пробках, сообщает «За Рулем».

Власти надеются переломить ситуацию, когда 83% поездок совершается на частных автомобилях, и только 17% — на общественном транспорте. И сделать так, чтобы это соотношение поменялось на 25% к 75%.

Эксперимент с бесплатным проездом уже начался: этим летом правительство отменило плату за пользование общественным транспортом детям и молодым людям в возрасте до 20 лет. Остальным же за поездку продолжительностью до двух часов нужно выложить всего 2 евро, и эта плата в стране площадью всего 2590 кв. км покрывает почти все поездки.

Однако политика отказа от оплаты общественного транспорта еще не вполне продумана. Например, нет решения, как поступать с купе первого и второго классов в поездах, если все станет бесплатным.

Впрочем, исследования в сфере организации дорожного движения показали, что снижение платы за общественный транспорт или ее полная отмена — не самый эффективный способ борьбы с пробками. Увы, самым действенным способом пересаживания людей на общественный транспорт является такой, когда эксплуатация личного автомобиля становится неподъемной ношей для владельцев. Но по понятным причинам эта мера крайне непопулярна, и не каждое государство может это себе позволить. Скажем, Москва, третий по количеству пробок город Европы, недавно подняла плату за парковку на некоторых улицах центра до 380 рублей в час.