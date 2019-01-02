Российский рынок электромобилей с пробегом вырос более чем вдвое

14:55

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка электромобилей с пробегом в России за 11 месяцев 2018 года составил 2 029 единиц, что в 2,2 раза больше, чем в январе – ноябре 2017-го.

Свыше 90% от этого количества пришлось на одну модель – Nissan Leaf, которая на вторичном рынке разошлась тиражом в 1900 экземпляров. Далее, с большим отставанием от лидера, следуют Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S, результаты которых за отчетный период составили по 45 единиц.

Кроме них, в России было перепродано еще 14 экземпляров BMW i3, 10 – LADA Ellada, 8 – Renault Twizy и 7 – Tesla Model X, сообщается на сайте агентства.

Крупнейшим региональным вторичным рынком электромобилей является Приморский край – за 11 месяцев 2018 года его объем достиг 411 единиц. На второй строчке находится Иркутская область с результатом в 250 перепроданных электрокаров.

Замыкает тройку лидеров Хабаровский край, объем перепродаж электромобилей в котором составил 184 экземпляра.

Совсем немного уступает ему Краснодарский край (175 шт.). Также более сотни электрокаров с пробегом приобрели жители Амурской области (107 шт.).

В остальных субъектах РФ данный показатель ниже этого значения, в том числе и в Москве (83 шт.), которая оказалась за пределами первой пятерки.