Что будет с рынком ОСАГО в 2019 году?

21:26

В 2019 году рынок ОСАГО ожидают масштабные преобразования

Главное из них - начальный этап либерализации тарифа и обсуждение дальнейших законодательных шагов по изменению цены расчета полисов.



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Уже первый этап приведет к понижению цены для опытных и аккуратных водителей (которые по статистике составляют около 80% от всех водителей), а для более узкой категории молодых и аварийных она может немного вырасти, сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В январе 2019 года ожидается вступление в силу указания ЦБ, которое расширяет коридор базовых ставок тарифа ОСАГО на 20% вниз и вверх: диапазон составит 2746 - 4942 руб. вместо текущего 3432 - 4118 руб.

Это означает, что у страховщиков появится свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего - в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов. С началом действия указания сам набор коэффициентов не изменится, при этом разделение водителей по стажу и возрасту станет более точным: появится 58 категорий вместо существующих четырех.

Для самой молодой и аварийной категории - от 16 до 21 лет - коэффициент немного повысится - с 1,8 до 1,87, а для самых опытных водителей стоимость полиса снизится на 7%. Для полисов «мультидрайв» - без ограничения числа допущенных к управлению лиц - коэффициент также вырастет до 1,87.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, для 80% водителей цена ОСАГО по параметру «возраст-стаж» снизится, впервые по этому признаку появятся скидки - сейчас их нет. Средняя цена ОСАГО в результате введения новых тарифов почти не изменится.

По оценкам РСА, сборы страховых компаний по ОСАГО могут вырасти на 5%, но главным образом за счет расширения бизнеса в проблемных регионах - новый тарифный коридор даст компаниям возможность контролировать свою убыточность на проблемных территориях, что приведет к увеличению доступности полисов.

Впоследствии из-за конкуренции стоимость ОСАГО будет снижаться - это показывает опыт либерализации автострахования в европейских странах.

По оценкам Банка России, в результате введения новых тарифов средняя цена полиса вырастет не более чем на 1,5%. Указание ЦБ о новых тарифах утверждено советом директоров регулятора и находится на регистрации в Минюсте. Оно вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Также на 2019 год запланировано принятие законопроекта, который меняет систему расчета цены полиса - этот документ готовит Минфин. По замыслу ведомства, стоимость ОСАГО перестанет зависеть от мощности машины и региона прописки собственника - эти коэффициенты Минфин предлагает отменить с 1 сентября 2019 и 1 сентября 2020 года соответственно.

Взамен страховщики получат еще больше свободы в применении базового тарифа - его можно будет устанавливать на 30 - 40% выше и ниже границ коридора. Это позволит сделать цену ОСАГО более справедливой для каждого конкретного водителя и менее «уравнительной».

Проект Минфина также предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн руб., а также вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум - год).

Минфин предполагает, что страховщик будет обязан продать полис только с минимальным лимитом и сроком действия (500 тыс. руб. и один год), повышение лимита и сроков будет возможно по согласованию страхователя и страховщика.

Последний пункт вызвал дискуссии у сторон, согласующих документ - страховое сообщество рассчитывает, что обсуждения будут завершены в следующем году, и законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

«Цель реформы ОСАГО - справедливая и индивидуальная цена для каждого водителя. Сейчас ценообразование устроено так, что аккуратные водители вынуждены переплачивать за лихачей, и у страховщиков нет возможностей установить каждому справедливую цену. Это обусловлено различными тарифными ограничениями - например, страховщик может установить базовый тариф только на весь регион, а также не может адекватно увеличить цену для маргинальных водителей, которых меньшинство и которые создают все риски системы ОСАГО, а добросовестные водители оплачивают их риски. Мы согласны, что переход к свободному ценообразованию должен быть поэтапным, но приступать к нему нужно как можно скорее. 2018 год показал, что рынок ОСАГО к этому готов, и реформа не приведет к ценовым шокам для потребителя», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Также на 2019 год запланировано дальнейшее совершенствование системы европротокола. Планируется, что при оформлении европротокола через мобильное приложение идентификация пользователя будет идти через единый портал госуслуг (ЕПГУ), что позволит ряд полей заполнять автоматически и значительно сократить время на оформление мелких аварий.