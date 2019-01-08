Вступил в силу закон о продлении срока 50%-ной оплаты штрафов ГИБДД

10:41

7 января в России вступил в силу закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение ПДД.

Данная норма действует в том случае, если уведомление о привлечении водителя к административной ответственности пришло с опозданием, сообщает «Автостат».

Ранее сообщалось, что 12 декабря прошлого года депутаты ГосДумы приняли поправки к Кодексу об административных нарушениях – в той части, что касалась возможности уплаты административных штрафов ГИБДД в размере 50%.

Если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок (20 дней) при желании можно восстановить.

Важно помнить, что человек, привлеченный к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, сам должен подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50%.