ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

11:02

Госавтоинспекция внесла правки в редакцию проекта постановления о правилах проведения водительских экзаменов. Основным изменением стало объединение «площадки» и «города» в единый экзамен. Соответствующий документ опубликован на федеральном портала проектов нормативных правовых актов.

Документ закрепляет обязательную схему будущего экзамена по вождению. Тестирование кандидатов в водители остается прежним. Будущие водители должны будут продемонстрировать проверку первоначальных навыков вождения.

Проверка должна проходить на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

После этого экзаменуемый должен продемонстрировать свои навыки в условиях полноценного городского движения. Здесь основными нововведениями стали обгон других участников движения и передвижение по автомагистралям.

Среди необязательных упражнений: проезд регулируемого перекрестка, проезд железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге.

Кроме того, новая редакция детально описывает случаи аннулирования результатов экзамена в случае нарушений порядка проведения тестирования. Среди них жалобы потенциальных водителей на действия экзаменатора, а также поддельные медицинские справки.

Документ также исключает возможность присутствия в экзаменационной машине преподавателя автошколы.

ГИБДД доработала постановление с учетом предложений, поступивших от автошкол. Ожидается, что инициатива поступит на рассмотрение правительства в первом квартале 2019 года.