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ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

11:02 11.01.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Госавтоинспекция внесла правки в редакцию проекта постановления о правилах проведения водительских экзаменов. Основным изменением стало объединение «площадки» и «города» в единый экзамен. Соответствующий документ опубликован на федеральном портала проектов нормативных правовых актов.

Документ закрепляет обязательную схему будущего экзамена по вождению. Тестирование кандидатов в водители остается прежним. Будущие водители должны будут продемонстрировать проверку первоначальных навыков вождения.

Проверка должна проходить на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

После этого экзаменуемый должен продемонстрировать свои навыки в условиях полноценного городского движения. Здесь основными нововведениями стали обгон других участников движения и передвижение по автомагистралям.

Среди необязательных упражнений: проезд регулируемого перекрестка, проезд железнодорожного переезда, перестроение на двух- и более полосном участке дороге.

Кроме того, новая редакция детально описывает случаи аннулирования результатов экзамена в случае нарушений порядка проведения тестирования. Среди них жалобы потенциальных водителей на действия экзаменатора, а также поддельные медицинские справки.

Документ также исключает возможность присутствия в экзаменационной машине преподавателя автошколы.

ГИБДД доработала постановление с учетом предложений, поступивших от автошкол. Ожидается, что инициатива поступит на рассмотрение правительства в первом квартале 2019 года.

Темы: Автоновости, Водительское удостоверение, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 15:10
Гость: *

"Бесполезняк, покупали и будут покупать" - ну, вот маркетологи в погонах и стараются, работают над продвижением товара!
11.01.2019, 12:37
Гость: Эта музыка будет вечной,

Бесполезняк, покупали и будут покупать,это теперь новое русское народное увлечение ,умничать знаниями закона и гонять по левой стороне . Статистику давай публикуй ,на войне как на войне...
11.01.2019, 11:56
Гость: Две любимые

"собаки павлова" наших чиновников: водители и школьники.
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