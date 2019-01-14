Lada Vesta в 2018 году стала самой продаваемой моделью в России
Самой продаваемой моделью в России по итогам 2018 года впервые стала Lada Vesta. Таким образом, лидер автомобильного рейтинга меняется четвертый год подряд.
Напомним, в предыдущие годы бестселлерами года на российском авторынке становились Lada Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio.
Реализация Lada Vesta в прошлом году выросла на 40% и составила 108364 автомобиля, включая 43282 универсала Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.
Второе место занимает Lada Granta с показателем 106325 машин (+13%). Третий результат показал KIA Rio – 8356 реализованных автомобилей (+4%).
Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 67588 экземпляров (+22%).
Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 65581 потребитель (-4%). Продажи седана Volkswagen Polo составили 59450 машин – на 22% больше по сравнению с 2017 годом.
Универсал Lada Largus выбрали 44072 покупателя, что на 31% выше показателя годичной давности.
Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 41409 штук (-5%).
Спрос вырос на лифтбек Skoda Rapid вырос на 19% до 35089 автомобилей.
Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России высокий хэтчбек Lada XRAY, чей результат составил 34807 машин (+5%).