Lada Vesta в 2018 году стала самой продаваемой моделью в России

15:30

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2018 года впервые стала Lada Vesta. Таким образом, лидер автомобильного рейтинга меняется четвертый год подряд.

Напомним, в предыдущие годы бестселлерами года на российском авторынке становились Lada Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Реализация Lada Vesta в прошлом году выросла на 40% и составила 108364 автомобиля, включая 43282 универсала Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.

Второе место занимает Lada Granta с показателем 106325 машин (+13%). Третий результат показал KIA Rio – 8356 реализованных автомобилей (+4%).

Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 67588 экземпляров (+22%).

Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 65581 потребитель (-4%). Продажи седана Volkswagen Polo составили 59450 машин – на 22% больше по сравнению с 2017 годом.

Универсал Lada Largus выбрали 44072 покупателя, что на 31% выше показателя годичной давности.

Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 41409 штук (-5%).

Спрос вырос на лифтбек Skoda Rapid вырос на 19% до 35089 автомобилей.

Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России высокий хэтчбек Lada XRAY, чей результат составил 34807 машин (+5%).